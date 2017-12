The Sound of Christmas i Arena Nord

FREDERIKSHAVN: Julen er lige om hjørnet, men i Arena Nord er de allerede i gang med forberedelserne til julen 2018.

Torsdag den 6. december 2018 kl. 20.00 præsenterer Arena Nord et alternativ til de velkendte juleshows, nemlig julekoncerten Sound of Christmas med et ekvilibristisk hold af sangere og musikere. Der jongleres med de gamle julesange, og traditionen får et nyt skær, når holdet bag Sound of Christmas synger til de yngre generationer - uden at lade det ældre publikum i stikken.

Julesangene smelter sammen i fede vokalarrangementer og tilsættes dans, humor og gimmicks, der udfordrer publikum i et univers, som alle kan være med på.

Holdet bag Sound of Christmas er Annette Heick, Mikkel Schrøder og Maria Lucia. Med sig har de Danmarks bedste juleshowband med blandt andre Andreas Lund (guitar) og Mikkel Riber (bas) fra DR’s symfoniorkester.