Thomas Jørgensen indtræder i Frederikshavn Byråd for Venstre

Thomas Jørgensen indtræder på aftenens byrådsmøde i Byrådet for Venstre.

- Det er på et meget trist grundlag og vi er alle meget berørte over Asger Mortensens besked, men byder naturligvis Thomas Jørgensen velkommen i gruppen, siger gruppeformand Mette Hardam. Thomas er, i lighed med Asger, et meget engageret menneske, som brænder for at skabe resultater for Frederikshavn Kommune.

Venstres byrådsgruppe har foretaget en ganske lille justering på udvalgspladserne. Lone Haugaard overlader pladsen i Teknisk udvalg til Thomas og Lone indtræder i Kultur- og Fritidsudvalget.

Thomas Jørgensen indtræder desuden i Sæby Jernvandkur og bliver formand for Strandfora Syd.