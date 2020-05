Tidligere offer for drabsforsøg forsvundet: Politiet har mistanke om forbrydelse

FREDERIKSHAVN:Nordjyllands Politi er i øjeblikket massivt til stede på en ejendom nord for Frederikshavn - politiet har en mistanke om, at en 39-årig forsvunden mand har været udsat for en forbrydelse.

Det oplyser vicepolitiinspektør Frank Olsen, Nordjyllands Politi.

Den 39-årige blev efterlyst i mandags, efter at have været forsvundet i flere dage. Men efter afhøringer af mandens familie og nogle beboere på ejendommen nord for Frederikshavn, mistænker politiet nu, at den 39-årige har været udsat for en forbrydelse.

- Derfor har vi en større ransagningsaktion på ejendommen, hvor vi forsøger at finde den efterlyste eller finde spor efter en forbrydelse, fortæller Frank Olsen.

Familien slog alarm

Det var den 39-åriges familie, der mandag ringede til politiet. Familien fortalte, at de var blevet kontaktet af den 39-årige om lørdagen, og at han var bange for noget.

Familien havde aftalt, at den 39-årige skulle komme hjem, men det gjorde han aldrig, og siden har det heller ikke været muligt at få fat på ham, fortæller Frank Olsen.

- Så vi har en mistanke om, at nogen kan have været ude efter ham, siger vicepolitiinspektøren, der dog ikke ønsker at komme nærmere ind på, hvorfor politiet mistænker, at den 39-årige kan have været udsat for en forbrydelse.

I forbindelse med efterlysningen, har politiet fundet mandens bil forladt på Rimmen Station nord for Nielstrup.

- Selvom vi har en bekymring om, at der kan være sket en forbrydelse, så kan vi heller ikke helt udelukke, at han selv har valgt at forsvinde, siger Frank Olsen.

Har man oplysninger i sagen kan man ringe til politiet på 114.

Forsvunden tidligere udsat for drabsforsøg

Men ifølge NORDJYSKEs oplysninger, er den 39-årige forsvundne mand identisk med den mand, som i efteråret 2016 blev udsat for et brutalt drabsforsøg under et drikkelag i Elling.

Her blev han slået i hovedet med en gaffelnøgle, så han fik livstruende kraniebrud, og efterfølgende blev han overhældt med benzin og smidt ind bagi en varebil, som kørte galt på Tuenvej.

En 49-årig mand blev idømt seks et halvt års fængsel for drabsforsøget, mens en 41-årig mand blev idømt syv års fængsel.

Blot en måned efter retssagen, blev det 39-årige voldsoffer selv dømt idømt to et halvt års fængsel for at have en skarpladt pistol i sin lejlighed.

Dengang forklarede han, at det var et våben, han havde som forsvar, fordi han var blevet truet på livet efter drabsforsøget.