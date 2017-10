Til kamp for Flåden på Tordenskiolds fødselsdag

FREDERIKSHAVN: Til lykke. Og til kamp for Flådestation Frederikshavn.

Tordenskiolds 327 års fødselsdag blev lørdag markeret med kransenedlæggelse og saluteren ved statuen af Fladstrands stolte søhelt, men i år hvilede der en skygge over festlighederne.

Udspillet til nyt forsvarsforlig truer med at trække muskler ud af Fæstningen Fladstrands nuværende bastion på Flådestation Frederikshavn, og såvel garnisonskommandant Tommy Jeziorski som borgmester Birgit Hansen kaldte i Tordenskiolds ånd til kamp mod de fjendtlige kræfter, der truer i horisonten.

Traditionen tro var der kransenedlæggelse på Fisketorvet på søheltens fødselsdag.

Står skulder ved skulder

- Det giver god mening at fastholde og udbygge Flådens tilstedeværelse i Frederikshavn, fordi den er med til at positionere Frederikshavns stærke maritime position i samfundet. Frederikshavn kan bryste sig af at være en stolt og betydningsfuld flådeby. En vigtig del af Danmarks sikkerhed og velfærd, sagde Tommy Jeziorski.

- I skal vide, at vi fra kommunens side står skulder ved skulder med Søværnet og gør, hvad vi kan for at komme i dialog med forsvarsministeren og forsvarsudvalget om Flådens fortsatte store og stærke eksistens og tilstedeværelse i vores område, sagde borgmester Birgit S. Hansen.

Foto: Peter Broen

Nye venner af Tordenskiold

Havnedirektør Mikkel Seedorff-Sørensen, Frederikshavn Havn, direktør Pia Ankerstjerne, Martec, og orlovskaptajn Kenn Hedegaard Kristoffersen blev efterfølgende udråbt som nye venner af Tordenskiold i officersmessen på Flådestationen, hvor der også var stormglas til elever, som har ydet en ekstraordinær indsats.

De nye Venner af Tordenskiold slog alle deres navne fast på en spante fra et gammelt skib fundet i havet ud for Fladstrand. En af traditionerne på Tordenskiolds fødselsdag.

Foto: Peter Broen