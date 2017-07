Tilfredse med Palm Beach Festival

FREDERIKSHAVN: - Det gik godt. Sådan lyder den første kommentar fra arrangør af Palm Beach Festival Tim Simonsen. Han har ikke overblikket endnu over økonomien og billetsalget, men tror, at omkring 800 deltog i musikfestivalen under palmerne, hvor scenen stod helt ude i strandkanten. En herlig placering af en festival, men også en udfordring i den lunefulde danske sommer med de skybrudlignende tilstande. I alt var der 18 forskellige bands og dj på plakaten. Musikprogrammet bød blandt andet på Gulddreng, Jimilian, Nemo og Østre Gasværk.

- Der var virkelig gang i den til Jimilian og Nemo, fortæller Tim Simonsen.

Men så er der det med vejret. Fredag eftermiddag, hvor festivalen gik i gang var der et skrækkeligt vejr, hvor regnen stod ned i stænger, og et kraftigt blæsevejr, lagde teltet ned, men det blev rejst igen, og fredag aften var der havblik, og de sorte tordenskyer holdt sig væk fra Palmestranden, og lørdag var der også flere timers regnvejr, men så klarede det igen op.

NORDJYSKES fotograf kiggede forbi fredag aften.