Tiltale i sag om Eddie-drabet: Blev skudt flere gange og brændt på bål

ELLING:Der er nu rejst tiltale mod to mænd for det brutale drab på 39-årig Eddie Karl-Johan Christensen 9. maj sidste år.

Drabet vakte opsigt på grund af det brutale karakter. Den 39-årige blev først skudt og efterfølgende brændt.

Drabet skete på en landejendom nord for Frederikshavn, hvor Eddie boede i en campingvogn. Det ejeren af ejendommen og beboeren, der nu er tiltalt for drabet.

De to mænd - der nu er 53 år og 45 år - er tiltalt for i forening at have dræbt Eddie Karl-Johan Christensen med flere skud med håndskydevåben og efterfølgende at have lagt ham på et brændende bålsted.

Tiltalt for at skyde hund

De to mænd der derfor tiltalt for både manddrab og for usømmelig behandling af lig. Desuden tiltales den 53-årige for hærværk, fordi han - efter anklagemyndighedens opfattelse - skød og dræbte Eddies hund.

Begge tiltalte er svenske statsborgere, og derfor har anklagemyndigheden taget forbehold for, at der vil blive nedlagt påstand om udvisning af mændene.

Langvarigt efterforskningsforløb

Specialanklager ved Nordjyllands Politi, Kim Kristensen, skal føre sagen i Retten i Hjørring til sommer – en sag, der har været undervejs et stykke tid, og specialanklageren udtaler i den forbindelse:

- Det har været en langvarig, grundig og kompliceret efterforskning, der nu har fundet sin afslutning – og det er udmøntet i en tiltale mod de to personer.

Begge de tiltalte forbliver varetægtsfængslet frem til domsafsigelsen, og sagen kommer til foregå som en nævningesag, medmindre de tiltalte ønsker sagen behandlet under medvirken af domsmænd.

Påtale mod britisk kvinde opgivet

En 47-årig britisk kvinde har tidligere – fra den 15. maj 2020 og frem til den 11. september 2020 – været varetægtsfængslet i sagen. Kim Kristensen oplyser, at sigtelserne mod kvinden siden er blevet droppet.

- Det har været en kompliceret sag at efterforske, og derfor har det taget særligt lang tid at få afdækket blandt andet kvindens rollen i forløbet, og efterforskningen har ikke tilvejebragt noget bevis for, at hun har haft en rolle i forbindelse med drabet. Derfor er der sket påtaleopgivelse, siger specialanklageren.