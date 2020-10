Tiltalt for at efterlade 15-årige Mathis: Her er dommen

HJØRRING:Tre dage har anklager og forsvarer brugt på at belyse, hvad der skete om natten 28. marts, fra 15-årige Mathis sneg sig ud hjemmefra og mødtes med en dengang 32-årig mand, og til han timer senere blev efterladt på boldbanerne i Hørby få hundrede meter fra sit hjem i en tilstand, der var så dårlig, at han senere afgik ved døden.

På anklagebænken sad den nu 33-årige mand, som efterlod Mathis.

Han har gennem hele sagen forklaret, at alt hvad der foregik den aften er foregået efter aftale mellem de to.

Dommen

Den 33-årige var tiltalt for at have udsat Mathis for grov vold ved at have tildelt ham slag og spark med hænderne eller et bælte, og for at kvæle ham blandt andet med et hundehalsbånd. For at have givet Mathis MDMA og efterfølgende efterladt ham i hjælpeløs tilstand, og til sidst for at have været i besiddelse af mere end 60 gram MDMA, som politiet fandt i forbindelse med en ransagning af den 33-åriges hjem.

Dommeren og de to domsmænd nåede frem, at den 33-årige Jens Kristensen straffes med tre års fængsel.

Retten dømte ham skyldig i alle tre forhold, og lagde i det første forhold vægt på, at han Jens Kristensen måtte have vidst, at Mathis kun var 16 år.

Retsformand Merethe Strøm lagde i sin afgørelse vægt på, at selv om der havde været et eventuelt samtykke, så burde det have været tydeligt for Jens Kristensen, at Mathis på et tidspunkt befandt sig i en sådan en tilstand, at han ikke kunne stå ved sit samtykke.

Hun nævnte, at det fremgik af videoerne, at Mathis blev afkrævet yderligere seksuel aktivitet, selv om han sagde fra.

Det sidste ord

Fredag var den 33-årige iført en stribet skjorte, havde pænt tilbagestrøget hår og stirrede frem for sig, da han lænede sig indover bordet, for som tiltalt at tage det sidste ord.

- Jeg har brug for at sige, at jeg er oprigtig ked af det, der er sket. Jeg kondolerer til afdøde og familie, og jeg har brug for at sige, at jeg erkender at have efterladt ham, og det er jeg skyldig i, og det skal jeg have en straf for, sagde han og fortsatte.

- Med det sagt, så vil jeg ikke erkende, at jeg har tvunget nogen til noget. Hvis det for nogen er svært at forstå, det vi ser i samtalen på GrindR, og det vi ser i videoerne, så er jeg nødt til at tage afdøde og mig selv i forsvar og sige, at det ikke gør det forkert eller ulovligt.

Sagen

I retten er det kommet frem, at den 33-årige ved siden af, at han havde en kæreste, brugte app'en GrindR til at istandsætte møder med andre mænd for at have sex.

Han forklarede, at han skammede sig over det, og at han derfor slettede appen efter at han havde brugt den. Ingen, hverken hans kæreste, arbejdskolleger, venner eller familie kendte til hans biseksualitet.

Den 33-årige og Mathis fik kontakt sent om natten mellem fredag og lørdag 27. og 28. marts og aftalte at mødes. I korrespondancen, der blev læst op i retten, fremgik det, at Mathis og den 33-årige var enige om, at de skulle have sex og tage MDMA.

Mathis spurgte inden mødet, om MDMA ikke var det stof, man kunne dø af, hvortil den 33-årige svarede 'nej, nej'.

Sent om natten sneg Mathis sig ud hjemmefra, hvorefter han blev samlet op af den 33-årige.

Hvad der herefter er foregået, er der kun én person til at forklare. Den 33-årige fortalte, at de kørte hjem til ham, tog stoffer og havde sex.

Til sidst var Mathis så påvirket, at han dinglende og var ude af stand til at føre en samtale.

Den 33-årige forklarede, at han var begyndt at frygte, at hans kæreste ville komme hjem og afsløre hans hemmelighed, og derfor besluttede han sig for at køre Mathis tilbage til Hørby. Klokken 06.20 slæbte han Mathis ud af bilen og kørte fra boldbanerne.

Næsten to timer senere blev Mathis fundet og klokken 08.32 blev han erklæret død.

Obduktionen

En del af de fremførte beviser i retten stammer fra den obduktionserklæring, som blev lavet i forbindelse med fundet af Mathis. Her blev det konstateret, at Mathis havde flere mærker efter stumpe traumer, og at der var tegn på, at han havde været udsat for kvælning.

Speciallæge i retsmedicin Asser Hedegård Thomsen var indkaldt for at gennemgå konklusionerne.

I anklageskriftet er den 33-årige tiltalt for at have udsat Mathis for kvælning med udefrakommende tryk mod halsen, herunder med et hundehalsbånd.

Retsmedicinerne fandt tegn på kvælning, men det kunne ikke fastslås, at det var sket med hundehalsbåndet. Faktisk var der flere ting, der pegede på, at kvælningen var foregået på en anden måde.

I obduktionserklæringen står der, at Mathis havde punktformede blødninger ved øjnene, som er et tegn på kvælning, og at der blev fundet skader på læberne og ved kindslimhinden.

Det sidste tydede ifølge Asser Hedegård Thomsen på, at skaderne var forårsaget af spærring af luftvejene ved mund og næse.

Både forsvarer og anklager, ville gerne have retsmedicinerens vurdering af, om de fundne skader kunne være forårsaget af kvælning med halsbåndet.

Direkte adspurgt svarede han:

- Skaderne på munden og i ansigtet? Nej. Men de punktformede blødninger? Ja.

På baggrund af obduktionen vurderede retsmedicinerne, at det sandsynligvis var en forgiftning med MDMA, kvælning eller en kombination af de to, der endte med at tage livet af Mathis.

Optaget på video

Hundehalsbåndet har været et centralt bevis i sagen, fordi der findes en videooptagelse fra den omtalte nat, der viser Mathis iført et hundehalsbånd.

Videoen blev afspillet for lukkede døre, så præcis hvad man ser, var ikke muligt for hverken pressen eller de tilhørende at se.

Den tiltalte forklarede, at det var Mathis selv, der havde iført sig halsbåndet, og hans forsvarer lagde vægt på, at det hele var foregået i en sexleg, hvor begge parter var indforstået med, hvad der skulle foregå.

Anklageren henviste i sin producere til videoen og sagde, at det ifølge hende var tydeligt, at Mathis var "tydeligt presset".

- Det ligner ikke dominans, men ren og skær ydmygelse, sagde anklager Mette Bendix.

Jens Kristensen meddelte via sin forsvarer, at han udbeder sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke.