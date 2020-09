Tiltalt på anklagebænken: Mathis-sagen afslørede hans hemmelighed

HJØRRING:Den 33-årige mand, der onsdag gik ind i retssal A i retten i Hjørring, blev eskorteret af to betjente.

Udover lidt småsnak med sin forsvarer, forholdt han sig tavs, indtil han satte sig til rette i vidneskranken.

Inden da havde han stirret frem for sig og ikke set direkte på Mathis forældre, som i det modsatte hjørne af retslokalet havde blikket rettet stift mod ham.

På spørgsmål om, hvordan han var kommet i kontakt med 15-årige Mathis, forklarede han, at det var sket via appen GrindR. En app, som primært bruges til at istandsætte møder mellem homo- og biseksuelle.

Den 33-årige havde på det tidspunkt en kæreste, som ifølge hans forklaring ikke kendte til hans tilbøjeligheder.

- Det er meget nyt, og jeg er lidt flov over det, sagde den 33-årige om sit brug af appen.

Han forklarede at han både mødtes med mænd og kvinder.

Hver gang han havde brugt appen, slettede han sin profil og slettede appen fra sin telefon.

Skammede sig

At den 33-årige skammede sig over, at bruge app'en til at mødes med andre mænd, viste sig at blive en af hjørnestenene i hans forklaring af, hvad der skete den aften i marts, og hvorfor han efterlod Mathis i hjælpeløs tilstand på boldbanerne i Hørby.

Den tiltalte havde mødtes med Mathis en gang tidligere. Han huskede det selv, som værende omkring seks måneder før, de mødtes i marts.

Han kunne ikke selv huske det, fordi han hver gang slettede sin profil, men Mathis kunne genkende ham.

- Jeg var på kokain, og har derfor lidt svært ved at huske det, forklarede han i retten.

- I den periode så jeg lidt mange.

Aftalte at mødes og tage MDMA

Også anden gang de mødtes, var den 33-årige påvirket af stoffer.

Han forklarede i retten, hvordan han fra fredag middag havde drukket og taget amfetamin.

- Jeg har nok taget noget, men ikke i store mængder, men en bane hver anden time, så jeg var påvirket, forklarede han.

Da han om aftenen er alene, opretter han en profil på GrindR og får kontant til Mathis.

De aftaler at mødes, og at de skal tage MDMA og have sex.

Den 33-årige henter Mathis i Hørby og de kører til Frederikshavn, hvor aftenen tager en voldsom drejning.

En bøtte på komfuret

Den 33-årige forklarede at de, da de ankom til huset satte musik på, snakkede lidt og tog MDMA, som han havde til at stå i en bøtte på komfuret.

MDMAen var i en form, som han beskriver som små “sandkrummer".

Ifølge den 33-årige tog de begge to MDMA to gange. Den tiltalte forklarede, at Mathis ville have mere, men at han sagde nej og stillede bøtten væk.

Han kunne ikke afvise, at Mathis selv havde taget mere på et tidspunkt, mens han selv var på toilettet i kælderen.

På et tidspunkt går Mathis på toilettet i kælderen og da han kommer op i stuen igen, husker den 33-årige, at han medbragte et hundehalsbånd og to bælter, som hang på en knage i kælderen.

- Jeg husker i små dele, at han tager halsbåndet på og leger med de bælter, forklarede han i retten.

Den 33-årige forklarede, at halsbåndet var til hans hund, og at bælterne var nogle, han havde fået sammen med et par bukser, han havde købt.

Han afviste, at det var ham, der foreslog at Mathis tog bæltet på.

Han forklarede, at "han ikke var til den slags".

Optaget på video

Den 33-årige ønskede ikke at gå i detaljer med, hvad de to havde foretaget sig, men forklarede i retten, at de havde været intime.

Der findes en mobilvideo, som viser, noget af det, som er foregået mellem de to, men den blev afspillet for lukkede døre. Hverken pressen eller tilhørerne fik derfor mulighed for at se eller høre, hvad der foregik på videoen.

Humøret ændrer sig

Den 33-årige forklarede, at Mathis var glad, snakkesalig og positiv, men i takt med at MDMA'en begyndte at påvirke den unge mand, skiftede hans humør.

Han begyndte at brokke sig, blive sløv og dinglende og den 33-årige besluttede sig for at køre ham hjem.

Han var også ved at blive bekymret for, at hans kæreste snart ville komme hjem.

Mathis var så påvirket, at han var faldet og gik ind i væggene. Han talte usammenhængende, og den 33-årige forklarede, at det var umuligt at føre en normal samtale med ham.

Han forklarede, at han hjalp en dinglende Mathis ned ad trappen i huset, hjalp ham med at tage sko på og støttede ham mens de gik ud til bilen. Han satte ham ind på bagsædet og under køreturen forklarede han, at han tre gange måtte rejse Mathis op, fordi han faldt sammen på bagsædet. Den 33-årige talte meget, men Mathis formåede kun at svare med lyde.

Da de ankom til Hørby, fik den 33-årige Mathis ud af bilen. Da han får ham rejst op, falder Mathis sammen.

- Jeg hjalp ham ud af bilen og da han er kommet op at stå, der sætter han sig på numsen og ligger sig ned, sagde han i retten.

- Jeg ville egentlig bare hjem hurtigt. Jeg sagde til ham, at nu skulle jeg køre hjem, for jeg har ikke tid til det her.

Derefter satte han sig ind i bilen, og kørte fra parkeringspladsen, hvor Mathis senere blev fundet.

Anklageren Mette Bendix spurgte ham direkte, om han fik fat i nogen, der kunne komme efter Mathis.

- Nej, og jeg hader mig selv for det, sagde den tiltalte.

Anklageren spurgte efterfølgende hvorfor han ikke gjorde det. Det fremtvang en lang pause.

Den 33-årige græd, og måtte have et lommetørklæde af sin forsvarer, for han til sidst slog ud med arrmene og sagde:

- Jeg tror, at jeg havde... Jeg tror, at jeg gik lidt i panik.

Da forsvareren efterfølgende afhørte ham, forklarede han, at han var bange for, hvordan omverdenen ville reagere, hvis de fandt ud af, at han var biseksuel.

Var du bange for, hvordan folk ville reagere, hvis de vidste det?, spurgte forsvareren

- Delvist, og også bange for, hvordan verden ville tage imod en og hvordan min familie ville reagere på det. Det er et skrøbeligt emne, og der er meget angst forbundet med det, sagde den 33-årige.

- Det var noget, jeg værnede om og selv undersøgte af en årsag, og jeg kan slet ikke beskrive, hvordan det er, at få fortalt mod min vilje.

Afviser kvælning

Den 33-årige er tiltalt for grov vold og for at have udsat Mathis for kvælning med et hundehalsbånd.

Men den 33-årige afviser, at halsbåndet kan være skyld i skaderne, som Mathis havde pådraget sig.

- Jeg kan ikke huske det. Jeg er helt chokeret over det, men det kan ikke være kommet af det halsbånd, det er ikke et kvælerhalsbånd, sagde han i retten.

Næste retsdag den 8. oktober skal en retsmediciner afhøres om, hvad der ifølge hans undersøgelser slog Mathis ihjel.

NORDJYSKE følger sagen.