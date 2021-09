Tiltaltes ekskæreste i vidneskranken: Lommeopkald afslørede makaber samtale

ELLING/HJØRRING:Retssagen mod to svenske mænd på henholdsvis 53 og 46 år, der er tiltalt for det bestialske drab på Eddie Karl-Johan Christensen, fortsætter i dag, fredag, hvor der skal afhøres adskillige vidner.

Den første til at sætte sig i vidneskranken er den 53-årige tiltaltes eks-kæreste, som modtog et lommeopkald fra den 53-årige om aftenen 9. maj 2020, da Eddie blev dræbt på ejendommen på Rendborgvej.

Opkaldet var usædvanligt på flere måder, fortæller kvinden. Hun havde ikke talt med den 53-årige i over et år, og pludselig ringede han. Hun var dog ikke hjemme og tog derfor ikke telefonen - men da hun kom hjem, lå der en besked på telefonsvareren.

Og her kunne hun høre en usædvanlig samtale:

- Jeg kunne høre ham (den 46-årige, red.) sige: "Hvorfor skal vi stå med hatten i hånden?" Så svarede han (den 53-årige, red.): "Hvad synes du vi skal gøre? Skyde ham og hunden?", forklarede kvinden.

- Men jeg er i tvivl, om der blev sagt "jeg" eller "vi", tilføjede hun.

Ifølge kvinden lød den 46-årige tiltalte ophidset, mens hendes ekskæreste var mere rolig. Hun tog dog ikke samtalen alvorligt og troede først, at det var en makaber spøg.

Det var først, da hun i juni fik at vide, at der var sket et drab med to svenske mistænkte i Nordjylland, at hun kædede det sammen med opkaldet.

- Jeg blev meget chokeret, da jeg forstod, at det, jeg havde hørt, måske havde noget med den situation at gøre, forklarede hun.

Det fik hende dog ikke til at kontakte politiet, men da svensk politi på et tidspunkt kom for at afhøre hende, løj hun i starten om opkaldet.

- Jeg løj, fordi jeg tænkte, at det kunne skade ham (den 53-årige, red.). Men jeg fik det dårligt med at have løjet, så jeg kontaktede selv politiet igen senere, sagde hun.

Beskeden var på det tidspunkt forsvundet fra hendes telefonsvarer.

Kvinden blev også bedt om at beskrive sin ekskæreste. Og hun beskrev ham som en sjov og intelligent mand, som en intens arbejdsnarkoman, og som en person med en stærk moral.

Derudover beskrev hun den 53-årige som en person, der giver folk tillid, før folk har fortjent det.

Dag tre i retssagen fortsætter med flere vidneforklaringer fra blandt andet Eddies mor og flere naboer fra Rendborgvej.

