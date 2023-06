Tip fra USA afslørede børneporno hos nordjyde

VENDSYSSEL:En 55-årig mand fra det nordlige Vendsyssel blev mandag ved Retten i Hjørring idømt 20 dages betinget fængsel for besiddelse af børneporno.

Retten bestemte samtidig, at politiet må konfiskere mandens computer, hvorpå børnepornoen blev fundet.

Det var et tip fra USA til dansk politi, der førte til fundet af børnepornobilleder på nordjydens computer.

Automatisk screening af fotos på en konto - et digitalt lager - på internettet afslørede et børnepornobillede, som den 55-årige havde gemt på kontoen.

Da Nordjyllands Politi fik et tip fra USA og efterfølgende kontrollerede nordjydens computer, blev der fundet yderligere 14 børnepornofotos.

I Retten i Aalborg nægtede manden sig skyldig. Han forklarede, at han havde set et børnepornofoto og forgæves forsøgt at anmeldte det. Desuden havde han prøvet at slette fotoet.

Men alligevel blev fotoet fundet, og det samme gjorde 14 andre børnepornofotos på hans computer. De måtte være endt der ved en fejl, lød mandens forklaring, oplyser anklager Stine Eriksen fra Nordjyllands Politi.

Retten i Hjørring afviste mandens forklaring og dømte ham for besiddelse af børneporno. Retten bestemte også, at politiet må konfiskere hans computer. Manden modtog dommen, oplyser anklageren.