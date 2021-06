Tirsdagsfest gik for vidt - tre gange skred politiet ind

FREDERIKSHAVN:Bare fordi det er tirsdag, betyder det jo ikke, at man ikke kan holde en ordentlig fest.

I Frederikshavn var der i hvert fald gang i både fest og musik tirsdag eftermiddag. Og det i så høj grad, at politiet måtte tilkaldes, skriver Nordjyllands Politi i døgnrapporten.

Mellem klokken 12 og 16 tirsdag modtog Nordjyllands Politi flere anmeldelser om, at en havefest - og især støjniveauet - var til gene for nabolaget.

En anmelder forklarede, at man uden held havde forsøgt at få den festansvarlige til at skrue ned for musikken.

En patrulje, som var i nærheden, kørte forbi festen for at bede deltagerne skrue ned for musikken - og med en venlig henstilling til, at man skal tage hensyn til sine naboer. Musikken blev godt nok skruet ned, men kun et stykke tid.

Senere på eftermiddagen modtog politiet nemlig endnu en anmeldelse om, at musikken nu igen var af en lydstyrke, der kunne høres vidt omkring. En patrulje tog derfor igen omkring adressen for at fortælle den festansvarlige, at der skulle skrues ned for volumen. Det skete også.

Kort tid efter var den gal igen, og politiet fik endnu en anmeldelse om den højlydte fest. En tredje patrulje lagde vejen forbi havefesten, og denne gang med en højt løftet pegefinger og en besked om, at hvis ikke der blev skruet ned og vist hensyn til naboerne, så ville musikanlægget blive beslaglagt ved næste besøg af ordensmagten.

Den besked blev omsider forstået, og festen kunne fortsætte uden yderligere anmeldelser.