Tjekkisk back til White Hawks

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks har skrevet kontrakt med den tjekkiske back Ales Sova, der tidligere har spillet i Herning under Mario Simioni, da han trænede Herning Blue Fox.

Siden efteråret har Sova spillet i Quad City Mallards, der spiller i den lavere rangerede østamerikanske hockey-liga ECHL, der er niveauet under AHL.

Alec Sova kommer til Frederikshavn onsdag eftermiddag og kommer til at spille i trøje nummer 44.

- Han glæder sig meget til at komme, og ser frem til at skulle spille for et godt hold, der har ry for at være et godt sted at spille for udenlandske spillere i den danske liga, siger Mario Simioni.