Sag om forsvunden 39-årig efterforskes som drab: To mistænkte er anholdt - en på fri fod

ELLING:Et ægtepar - en kvinde på 46 år og en mand på 45 år - bliver lige nu fremstillet i et grundlovsforhør, der bliver holdt for dobbelt lukkede døre.

Parret er sigtet i forbindelse den 39-årig Eddie Karl-Johan Christensens mystiske forsvinden - en sag der nu bliver efterforsket som en drabssag.

Fredagens grundlovsforhør bliver holdt for dobbelt lukkede døre, hvilket betyder, at offentligheden ikke kan få at vide, hvad de mistænkte præcis er sigtet for, eller hvordan de forholder sig til sigtelsen.

Ud over de to anholdte bliver endnu en mand fremstillet i grundlovsforhøret. Manden fremstilles in absentia, altså uden at være til stede, da han stadig er på fri fod.

Det kom frem under den åbne del af grundlovsforhøret mod de tre sigtede. Men ellers er det meget sparsomt med oplysninger i sagen.

Netop fordi politiet mener, at der er en tredje gerningsmand på fri fod og af hensyn til den videre efterforskning i sagen, valgte retten at følge anklagerens begæring om at lukke dørene.

Men det står klart, at ægteparret sammen med den tredje mand er sat i forbindelse med den 39-årige forsvinden, og at politiet har en mistanke om, at den forsvundne er blevet udsat for en forbrydelse.

Derfor ransagede politiet torsdag en ejendom på Rendborgvej nord for Frederikshavn, og det var i den forbindelse, at ægteparret blev anholdt. Andre adresser i området er også blevet undersøgt.

Vicepolitiinspektør Frank Olsen bekræfter, at sagen efterforskes som en drabssag, men at man efter flere forskellige undersøgelser i området endnu ikke har fundet den forsvundne 39-årige.

Derudover ønsker vicepolitiinspektøren ikke at komme ind på de nærmere detaljer i efterforskningen.

Tidligere udsat for drabsforsøg

Ingen har hørt fra den 39-årige siden lørdag, hvor han ringede til sin mor og fortalte, at han var bange.

Den 39-årige har tidligere været udsat for et brutalt drabsforsøg i Elling i 2016, hvor to mænd efterfølgende blev idømt henholdsvis syv år og seks et halvt års fængsel.

Og det er selvfølgelig en sag, som politiet er opmærksom på, men som ikke aktivt indgår i den aktuelle efterforskning, fortæller Frank Olsen.

- Vi har ikke være bekendt til, at der skulle være en aktuel trussel mod den 39-årige, siger han.

Efterforskning fortsætter

Vicepolitiinspektøren forklarer, at politiets massive efterforskning i sagen fortsætter i de kommende dage på højtryk.

Det indebærer blandt andet, at politiet fortsat foretager en række tekniske undersøgelser på den ransagede ejendom nordvest for Frederikshavn, ligesom at politiet også har været til stede på andre adresser i området i forbindelse med efterforskningsarbejdet.

Herudover skal der foretages afhøringer af en række personer med tilknytning til sagen.