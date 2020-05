Mand og kvinde fremstilles i sag om forsvunden 39-årig - en person fremstilles in absentia

ELLING:En kvinde på 46 år og en mand på 45 år er blevet anholdt efter ransagning af en ejendom nord for Frederikshavn i forbindelse med eftersøgningen af en 39-årig mand.

Det oplyser vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, Frank Olsen

- De to anholdte personer skal fremstilles senere i dag i et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Ud over de to anholdte fremstilles en tredje person i grundlovsforhør in absentia. Vedkommende er stadig på fri fod.

Vicepolitiinspektør Frank Olsen kan ikke oplyse yderligere om sagen, da grundlovsforhøret foregår for dobbeltlukkede døre. Det vil sige, at end ikke sigtelserne kommer til offentlighedens kendskab.

- Det sker af hensynet til at beskytte vores videre efterforskning, understreger vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Vicepolitiinspektøren forklarer, at politiets massive efterforskning i sagen fortsætter i de kommende dage på højtryk.

Det indebærer blandt andet, at politiet fortsat foretager en række tekniske undersøgelser på den ransagede ejendom nordvest for Frederikshavn, ligesom at politiet også har været til stede på andre adresser i området i forbindelse med efterforskningsarbejdet.

Herudover skal der foretages afhøringer af en række personer med tilknytning til sagen.

- Før det arbejde er tilendebragt, kan vi ikke udtale os yderligere om sagen, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Han understreger, at den forsvundne 39-årige ikke er fundet på ejendommen.