To biler i brand: Kunne være gået helt galt

FREDERIKSHAVN:En carport med fire biler gik søndag aften i brand på Stenbakkevej i Frederikshavn. I carporten var fire biler. Carporten og to af bilerne er udbrændte.

Det fortæller indsatsleder fra Nordjyllands Beredskab, Charlotte Egebak, til Nordjyske.

Brandårsagen er stadig ukendt, men det tyder på, at en hybridbil kan være årsagen.

- En af bilerne er en hybridbil, som har stået til opladning. Den og en anden bil er udbrændte, siger indsatslederen.

To biler udbrændte i carporten. Foto: Henrik Louis

Hun ankom til stedet 20 minutter efter første mand. Da hun kom, havde brandfolkene slukket det meste af ilden. De to biler, der ikke var gået ild i, var trukket ud af garagen uden markante skader.

I alt var fire tankvogne, to sprøjtebiler og 14 mand til stede ved brandstedet.

Kunne være gået galt

En hybridbil i brand kan være en svær opgave for beredskabet, da vand og batterier sjældent er en god kombination. I denne omgang var der ikke gået ild i selve batteriet, oplyser indsatslederen. Hvis det var tilfældet, kunne det være gået mere galt.

- Hybrid- og elbiler har en batteripakke. Hvis der går ild i den, er de stort set ikke til at slukke igen. Hvis der var gået ild i pakken i dag, så skulle vi stå herude i et døgn for at få det slukket, siger Charlotte Egebak.

Beredskabet er søndag aften i gang med at slukke efter for at sikre, at ilden ikke blusser op igen.

Garagen var fritstående og derfor er der ikke sket skade på andre bygning. Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med branden.