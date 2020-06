To elever fra Frederikshavn testes for corona

FREDERIKSHAVN:Mandag bliver to elever fra Privatskolen i Frederikshavn testet for corona.

Det sker efter skolen søndag sendte to klasser i hjemmeisolation på grund af mistanke om corona-smitte.

En mor til to af privatskolens elever er nemlig blevet testet positiv for corona, så skolen valgte i weekenden at sende den 7. klasse, som det ene barn går i, i isolation indtil de to elever er testet.

En lignende situation var der i den 9. klasse, hvor moderen også har et barn, men da 9. klasserne havde haft sidste skoledag i fredags, var der lidt tvivl om behovet for også at bede dem om at isolere sig.

Forsigtighedsprincip

Søndag blev det dog ud fra et forsigtighedsprincip besluttet også at bede eleverne i 9.-klassen om at isolere sig derhjemme, indtil det er afklaret, om de to børn er smittede,

- Lige nu bliver de to elever testet, og så håber jeg, at vi har et svar indenfor 48 timer om, hvorvidt de er smittet eller ej, fortæller skoleleder Flemming Horsfeldt mandag formiddag.

- Og når vi får svar, så skal vi forholde os til det. Enten er de ikke smittet, og så fortsætter hverdagen jo som normalt - eller så normalt som hverdagen er under corona. Og skulle de vise sig at være smittet, så bliver klassekammeraterne også testet, uddyber han.

Hjemme mindst to dage

Klassekammeraterne er altså blevet bedt om at isolere sig derhjemme.

Så mandag og tirsdag kan de holde fri. Men de skal blive hjemme. Ingen fritidsaktivitet og ingen tur med hunden, lyder det fra skolelederen.

- Og skulle det vise sig, at dette kommer til at trække ud, så genoptager vi undervisningen over Teams. Det fungerede fint under nedlukningen, oplyser Flemming Horsfeldt.

Han fortæller også, at der bliver lavet løbende opdateringer på intranettet til elever og forældre.

Skolelederen har i øvrigt stor ros til forældre, børn og lærere i denne situation.