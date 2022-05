To flokke af spækhuggere spottet ved Skagen

SKAGEN:To flokke af spækhuggere blev spottet ved Skagen søndag formiddag. I alt var der seks hvaler, der svømmede forbi Danmarks nordligste punkt på samme tid.

Det fortæller ornitolog ved Grenen Fuglestation Rolf Christensen.

- Jeg har aldrig set to flokke samtidig. Det er en kæmpestor oplevelse at se de her store dyr glide over overfladen, siger en tydeligt begejstret ornitolog.

Han vurderer, at den ene flok med tre spækhuggere svømmede omkring én kilometer fra strandkanten, mens den anden flok - også med tre spækhuggere - var omkring tre kilometer fra land.

Om spækhuggeren Spækhuggeren er verdens største delfin og kan blive 80 år gammel, op til 10 meter lang og veje 10 tons. Den kan svømme 54 km/t, og rygfinnen kan blive op til 2 meter høj på en han. Spækhuggeren har en verdensbestand på kun ca. 50.000 eks. fordelt i alle verdens have. Rolf Christensen, Grenen Fuglestation VIS MERE

Til stede på land var der omkring 60 fuglekiggere, der fulgte de seks spækhuggere. Fra land kunne de følge dem i over en time fra omkring klokken 8.20 til 9.40.

Flere spækhuggere

Det er fjerde gang i år, at der bliver spottet spækhuggere ved Skagen. Første gang var allerede 1. januar. Sidste år skete det 15 gange, at man spottede spækhuggere ved Skagen.

Det er ret usædvanligt, at så mange spækhuggere svømmer forbi Skagen, som det har været tilfældet de seneste to år.

- Vi har aldrig oplevet noget lignende. Førhen så vi ikke spækhuggere hvert år, siger Rolf Christensen.

Begge flokke, der blev spottet søndag morgen, svømmede øst ind mod Kattegat.