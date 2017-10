To gastronomiske priser til Nordjylland

DANMARK: Der var både skuffelse og overraskelser, da Den Danske Spiseguide søndag aften uddelte priser i forbindelse med lanceringen af guiden for 2018 på Michelin-restauranten Frederiksminde i Præstø på Sydsjælland.

Gladest var de nok i Restaurant Tabu-lejren, der fik prisen som Årets Gennembrud.

- Det er et kæmpe skulderklap for det arbejde, vi laver på Tabu. Alle de timer, drengene i restauranten har kæmpet ekstremt hårdt for vores projekt, så det er en stor cadeau til dem lige fra opvaskeren til rengøringspersonalet og til køkkenet. Det var virkelig nogle tunge drenge, vi var oppe i mod, så det her viser, at vi kan sætte ikke bare Aalborg men hele Nordjylland på landkortet, siger indehaver Michael "Miv" Pedersen.

Et glad Tabu-hold. Fra venstre er det Michael ”Miv” Pedersen, restaurantchef Simon Bjerre-Pedersen og souschef i køkkenet Simon Birch. Privatfoto

Redaktør af Den Danske Spiseguide, Bent Christensen, begrundede prisen sådan her:

"Med gastronomi kreeret overvejende af regionale sæsonråvarer ud fra et pirrende innovativt, personligt udtryk, hvor smag og

velsmag går hånd i hånd, går prisen til Restaurant Tabu, Aalborg.", lød det.

Den Danske Spiseguide er i handlen fra i dag.

Den anden pris til Nordjylland gik til Skagen, hvor Brøndums Hotels Kresten Skeel Langvold blev kåret til Årets Tjenerprofil.

"For den formfuldendte klassicisme, hvor perfektionen er en dyd og professionel adfærd en selvfølge. Hvor der udvises personlig, interesseret korrekt servicering. Det være sig ved tranchering, flambering, tallerken eller fadservering. Årets Prismodtager er den arketypiske tjenerprofil, der mestrer det hele", lød begrundelsen.

Michael ”Miv” Pedersen var personligt nomineret til Årets Kokkeprofil, mens det var hans Restaurant Tabu, der endte med en pris for Årets Gennembrud. Arkivfoto: Jesper Thomasen

Hos netværket GastroNorth er der muligheder i priserne til Nordjylland.

- Den slags perspektiverende priser i konkurrence med landets bedste nye restauranter er virkeligt noget GastroNorth kan bruge i vores bestræbelser for at skabe mere berettiget international anerkendelse og bevågenhed for nordjysk topgastronomi. Prisen viser Tabus og hele egnens Michelin-potentiale, vurderer Mads Stenstrup fra GastroNorth.

Der var ikke flere priser til Nordjyske restauranter.