To indbrud: Computer og designerlamper stjålet

VENDSYSSEL: Politiet i Frederikshavn kunne torsdag notere to indbrud yderligere til de mange, der er begået i Vendsyssel i den seneste tid.

Det ene var på Peter Andersens Vej i Skagen, hvor tyven(e) kom ind ved at knuse et vindue. Her blev der stjålet en Macbook Pro, en computertaske fra IKEA, to iPads og et smartwatch af mærket Fossil. Indbruddet fandt sted onsdag mellem klokken 15.30 og 18.50.

Indbrud nummer to var i Frederikshavn på Krusåvej, hvor beboerne er bortrejst, så politiet har endnu ikke det fulde overblik over, hvad der er blevet stjålet. Det ligger dog fast, at tyvene er stukket af med en Verner Panton standerlampe og en PH5-loftslampe. Indbruddet er sket fra 24. november til 28. november.