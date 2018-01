To indbrud på samme vej

ØSTERVRÅ: To villaer på Bakkevænget i Østervrå har haft indbrud i løbet af weekenden. I den ene villa er tyven kommet ind ved at bryde en terrassedør op, hvorefter der er stjålet to iPads, to bærbare computere samt smykker - indbruddet er sket mellem lørdag klokken 11 og søndag klokken 16. Ved det andet indbrud er tyven kommet ind ved at bryde et vindue op. Her er der stjålet en bærbar computer, sølvtøj, lysestager og smykker. Dette indbrud er sket fra lørdag klokken 10 til søndag klokken 18.30, og der kan således være tale om samme gerningsmand.