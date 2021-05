To indsatte i opgør om smøger: Det gjorde mest ondt på den ene

HJØRRING:Et opgør mellem to indsatte i Statsfængslet på Kragskovhede har ført til, at en 24-årig mand får forlænget sit ophold bag tremmer med tre måneder.

Det er resultatet af den dom, han fredag fik ved Retten i Hjørring.

Her var han tiltalt for at have forårsaget et brud på albuen hos en 29-årig medindsat efter en uenighed om en pakke cigaretter.

Det oplyser anklager Sofie Stokholm Jepsen fra Nordjyllands Politi.

Brækkede armen på medindsat i Kragskovhede Fængsel på grund af en uoverensstemmelse om en pakke cigaretter. Det udløste en dom på 3 måneders ubetinget fængsel til en 24-årig mand i går./SJE #anklager pic.twitter.com/FH8jgcDuAZ — Nordjyske anklagere (@NjylAnklagere) May 7, 2021

Den 24-årige var tiltalt efter straffelovens §244 og §247, der handler om vold og vold i gentagelsestilfælde.

Ifølge anklageskriftet kom det en dag i oktober i fjor til et opgør mellem de to indsatte. Den 29-årige forklarede i retten, at han skyldte den 24-årige cigaretter - og at den 24-årige derfor skubbede den 29-årige ned i et askebæger af beton, så han fik et brud på sin albue.

Den 24-årige, som er tidligere dømt for vold, nægtede sig skyldig. Der var ingen øjenvidner til episoden, men et andet vidne støttede den 29-åriges forklaring om, at han skyldte den 24-årige cigaretter. Det valgte dommeren at tro på og fældede derefter dom over den 24-årige.

Ifølge Sofie Stokholm Jepsen udbad han sig betænkningstid i forhold til at anke dommen.