To kammerater får narkodom - faren går fri

AALBORG:To mænd på 32 og 35 år blev mandag idømt otte måneders fængsel i en sag ved Retten i Aalborg.

Udover de to mænd sad den ene mands 57-årige far ligeledes på anklagebænken. Han blev idømt en bøde, men efter forskellige modregninger endte bøden på 375 kroner, og derfor slap han for straf.

Sagen handlede om, at politiet i juli 2019 på baggrund af et anonymt tip ransagede en bolig i Nørresundby. Her fandt politiet 250 gram amfetamin, 30 gram hash, 0,74 gram kokain og én joint, de mente var tiltænkt videresalg.

Det var den 57-årige far, der var alene hjemme i rækkehuset, og han nægtede kendskab til stofferne.

Efterfølgende kom den 35-årige søn hjem og erkendte, at han opbevarede stofferne sammen med en kammerat. Efterfølgende blev kammeraten anholdt.

Udover de mange stoffer, blev der under en ransagning hos far og søn og hos den 32-årige kammerat fundet 85 patroner, 136 pakker cigaretter, hvor der ikke var betalt told og afgift, to piller og en ampul med testosteron til eget brug. Og endelig blev der fundet en totenschlæger og 82 kanonslag.

Kunne ikke kædes til stofferne

Den store del af retssagen handlede om posen med 250 gram amfetamin - der blev fundet i en fryser. På posen blev der fundet dna fra alle tre personer, men anklageren i sagen kunne ikke på anden måde påvise, at faren havde forbindelse til stofferne, og han blev derfor frifundet i den del af sagen.

Hos de to kammerater blev der fundet beskeder og regnskab, der gjorde, at de blev dømt skyldige i opbevaringen af stofferne med henblik på videresalg.

Begge kammerater blev idømt otte måneders fængsel, hvor de seks måneder blev gjort betingede, da de har ventet mere end tre år på at få dom. Samtidig vurderede dommeren, at begge mænd står et andet sted i dag, da de er kommet ud af deres misbrug og er på vej til at få fast arbejde.

Faren fik en bødestraf for de øvrige forhold, men efter forskellige nedslag i bødestraffen endte den på 375 kroner, som dommeren valgte at se bort fra.

Far og søn var ikke i retten til domsafsigelse. Farens forsvarsadvokat meddelte dog, at dommen blev modtaget, mens sønnen udbad sig betænkningstid. Den 32-årige kammerat modtog dommen.

De tre dømte skal også betale sagens omkostninger.