To kendte ansigter er med i den nye ledelse i Spar Nord

FREDERIKSHAVN:Det er to kendte ansigter, der efter en mindre intern rokade nu indtager lederpladserne for henholdsvis privat- og erhvervsafdelingen i Spar Nord Frederikshavn.

Ønsket om at komme endnu tættere på kunderne og på rådgivningsområdet har betydet, at Carsten Hørbye Jacobsen, er fratrådt sin stilling som afdelingsdirektør for erhverv i Spar Nord Frederikshavn for en stilling som erhvervsrådgiver i selvsamme afdeling. Han vil derfor fortsat være at finde i banken.

- Vi har stor respekt for Carstens ønske om at have større fokus på rådgivning og til at have bedre tid til den direkte kontakt med kunderne. Vi er rigtig glade for, at Carsten og hans kompetencer bliver hos os, selvom hans rolle bliver en anden, siger Morten Kock, direktør i Spar Nord Frederikshavn.

Ny afdelingsdirektør for erhvervsafdelingen bliver i stedet Anders Krøgh, der tidligere har haft samme funktion for privat-området.

- Jeg glæder mig meget til at tage over på erhvervsområdet, og bringe min erfaring og lokalkendskab i spil i samspillet med vores lokale erhvervsliv. Jeg ser frem til samarbejdet og sparringen med de dygtige kolleger i afdelingen, siger Anders Krøgh.

Det medfører også, at tidligere souschef i Spar Nord Frederikshavn, Dorte Ledet, som ny privatkundechef overtager ledelsen af bankens privatafdeling fra Anders Krøgh.

- Jeg ser frem til at tage fat på opgaverne sammen med mine dygtige kolleger i privatområdet, og glæder mig også meget til parløbet med Morten Kock og Anders Krøgh, siger Dorte Ledet, og bakkes op af direktøren:

- Det er fantastisk, at vi kan få det nye ledelsesteam på plads med dygtige kolleger, der allerede kender afdelingen og kunderne og som samtidig supplerer hinanden godt. Anders, Dorte og jeg vil som team have fokus på at udnytte hinandens spidskompetencer, så vi kan spille hinanden endnu bedre, slutter Morten Kock.