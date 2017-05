To kræves fængslet i narkosag

FREDERIKSHAVN: To personer fra Frederikshavns Kommune kræves varetægtsfængslet for besiddelse af 469 gram amfetamin, som politiet tirsdag fandt. De to personer bliver fremstillet for lukkede døre ved Retten i Hjørring onsdag over middag, og derfor ønsker politikommissær Peter Skovbak fra Lokalpoliti i Frederikshavn ikke at oplyse om yderligere i sagen.