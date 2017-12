To legender hyldet i Frederikshavn

ISHOCKEY: I Danmark får vi tit skyld for, at vi er for dårlige til at hylde fortidens legender, men det vil man i hvert fald ikke have siddende på sig i Frederikshavn White Hawks.

Her har klubben for længst oprettet en mindevæg ved den ene endetribune, hvor klubbens ikoner får deres numre trukket tilbage, og lørdag var det tid til at føje to nye numre til de tre, der hang der i forvejen.

De to tidligere anførere Mads Bech og Christian Schioldan fik trukket trøjenumrene 4 og 11 tilbage.

- Det er da enormt stor ære, og jeg har stadig ikke helt vænnet med til synet. De tre, der hænger der i forvejen, er jo spillere, som jeg har set op til i hele mit liv. Så det er rigtig stort, siger den nu 33-årige Mads Bech.

- Jeg er da meget stolt over det, og jeg vil jo ikke ligefrem sige, at det var noget jeg havde håbet på, men det er da en stor ære at kommer derop og hænge sammen med de andre, siger nu 39-årige Christian Schioldan, der var med, da klubben vandt sit seneste mesterskab i 2000.

I forvejen hænger Benny Pedersen, Craig Chapman og Mike Grey under loftet i Frederikshavn.