To lovovertrædelser på godt et par timer

FREDERIKSHAVN: Det lykkedes en 22-årig mand fra Frederikshavn at blive sigtet to gange på godt et par timer tirsdag aften - og endda for at overtræde de samme lovparagraffer.

Han blev stoppet i sin bil på Parallelvej i Frederikshavn klokken 19.11, hvor politiet konstaterede, at han kørte rundt med ulovlige stoffer i blodet. Historien gentog sig, da han klokken 21.37 blev stoppet i bil igen på Rådhus Alle. Det oplyser politikommissær Carsten Kjær, Nordjyllands politi i Frederikshavn.