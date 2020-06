To mænd genkendt under voldsomt hjemmerøveri: Brød ind hos kvinder og slog dem med hammer

ØSTERVRÅ:To mænd blev fredag dømt for et særdeles groft hjemmerøveri mod en 45-årig kvinde og hendes 26-årig datter natten til 12. februar.

Omkring klokken 01 smadrede de to mænd en terrassedør og brød ind i huset. Kvinderne flygtede ind i soveværelset, men de blev de overfaldt af de to røvere, der var maskerede og bevæbnet med hamre.

Kvinderne blev slået flere gange på kroppen og i hovedet med hamrene, mens mændene på engelsk råbte "Find money and card".

Det var formentlig et forsøg på at undgå at blive genkendt af de to kvinder. Det var nemlig ikke et tilfældigt hus, røverne havde udset sig.

De to mænd kendte kvinderne ret godt i forvejen, og de havde ikke svært ved at genkende mændene ud fra deres stemmer og deres øjne.

Sådan forklarede de to kvinder i Retten i Hjørring, hvor den 34-årige Gjalt Bonne Algra blev idømt tre års ubetinget fængsel for røveriet, mens den anden røver - en 26-årig mand - først skal mentalundersøges, før hans straf kan udmåles.

Gav hinanden skylden

De to mænd nægtede sig skyldige og forklarede begge, at de ikke havde været i huset i Øster Vrå. I stedet gav de hinanden skylden for hjemmerøveriet, forklarer anklager Torben Kauffmann.

For udover at kvinderne havde genkendt mændene, så var der et andet tungt bevis mod dem.

De to røvere blev anholdt få timer efter røveriet, da kvinderne havde fortalt politiet, hvor de skulle lede. Politiet ransagede derfor et sommerhus, hvor de to mænd befandt sig, og her fandt politiet kontanter, pas, personlige papirer og nem-id, som mændene tog fra kvinderne under røveriet.

Og forklaringen fra mændene var altså, at de hver især pegede på hinanden som gerningsmand.

Den 45-årige kvinde og hendes datter kunne ikke give en forklaring på, hvor de to mænd, som de havde kendt igennem længere tid, brød ind hos dem og udsatte dem for røveri, fortæller Torben Kauffmann.

Begge mænd er tidligere dømt for blandt andet vold. De er fortsat varetægtsfængslet efter dommen.

Den 34-årige udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke.