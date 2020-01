To mænd sigtet for forsøg på knivstikkeri

ELLING:To mænd bliver mandag eftermiddag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, sigtet for at have forsøgt at stikke en anden mand med kniv.

Det oplyser politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Der er tale om en 27-årig og en 32-årig mand, der - ifølge sigtelsen - omkring klokken 03.20 natten til mandag kom i slagsmål med en 30-årig mand på en adresse i Elling.

Under slagsmålet forsøgte de to sigtede mænd altså at stikke med kniv.

Ingen af de tre mænd bor på adressen i Elling, og hvad der gik forud for volden, ønsker Peter Skovbak ikke at komme nærmere ind på inden grundlovsforhøret, hvor der vil blive begæret lukkede døre.