To nordjyske lærere hædres - får tilsammen 500.000 kroner

NORDJYLLAND. To nordjyske naturfagslærere hædres med priser fra Novo Nordisk Fonden, og - ud over æren - modtager de hver en kvart million kr.

200.000 kr. af hver pris går til udvikling af undervisningen på uddannelsesinstitutionerne.

De to lærere er henholdsvis Nils Galsøe fra Frederikshavn Gymnasium og Niels Staun, Løkken Skole.

Nils Galsøe modtager Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris 2021.

Han har i årevis gjort astronomi, fysik og kemi til nogle af de mest elskede fag blandt gymnasiets elever. De har i mere end 10 år været med i Young Scientist-projektet under hans vejledning.

Projektet består i, at eleverne tager på videnskabelig udveksling med elever fra naturvidenskabelige gymnasieklasser i Bremerhaven i Tyskland.

Derudover er Nils Galsøe tovholder på et projekt kaldet On Demand, et forsøg på brobygning mellem naturfagene i folkeskolen og gymnasierne.

I On Demand har Nils Galsøe med sine kollegaer etableret et katalog af naturvidenskabelige projekter inden for biologi, fysik og naturgeografi, som folkeskoleelever kan byde ind på, og som de får vejledning af gymnasieelever til at gennemføre, oplyser Novo Nordisk Fonden i en pressemeddelelse.

- On Demand har både at gøre med at lave lidt reklame for naturfagene på gymnasiet, men folkeskoleeleverne skal også have noget ud af det, fortæller Nils Galsøe.

Han er stolt over at modtage en pris for det arbejde, som han finder så naturligt at udføre.

Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris er målrettet engagerede og dygtige gymnasielærere i fagene biologi, kemi, fysik, naturgeografi, bioteknologi, astronomi, geovidenskab, teknologi, teknikfag og matematik. Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats inden for naturvidenskabelig undervisning på ungdomsuddannelserne. Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris uddeles årligt og er delt i to priser; en til en gymnasielærer øst for Storebælt og en til en gymnasielærer vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på 250.000 kr. bestående af en personlig hæderspris på 50.000 kr. og 200.000 kr. til gymnasiet. Andelen, som tilfalder gymnasiet, skal anvendes til udvikling af den naturvidenskabelige undervisning, for eksempel indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler/inventar, ekskursioner eller efteruddannelse. Kilde: Novo Nordisk Fonden VIS MERE

Niels Staun fra Løkken Skole har arbejdet benhårdt på at gøre naturfag populære blandt skolens elever. Det hædres han for. Foto: Jesper Voldgaard/Novo Nordisk Fonden

Niels Staun på Løkken Skole belønnes med Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris 2021.

Den lille Løkken Skole har et af landet højeste gennemsnit for afgangs-elever, når det gælder naturfagene: Ofte over 10 i snit.

En stor del af æren tilfalder Niels Staun, der i mere end 25 år har arbejdet benhårdt for at gøre naturfagsundervisning til børnenes yndlingsfag, skriver Novo Nordisk Fonden i en pressemeddelelse.

Krydret med Niels Stauns egen naturfaglige passion har Løkken Skole fundet opskriften på elever, der udviser engagement i naturfagsundervisningen på et næsten uhørt højt niveau, skriver Novo Nordisk Fonden.

- Jeg ynder at sige til mine elever, at de nok er Danmarks bedste til faget natur og teknologi, og den ros tager de til sig og arbejder motiveret videre med projekterne. Selv helt ned til fjerde klasse er de så dygtige til den projektorienterede arbejdsform, at de profiterer mest muligt af undervisningen. Vi får givet børnene nogle kompetencer, samtidig med at vi øger deres læring, og det er jeg rigtig stolt af, siger Niels Staun i pressemeddelelsen.