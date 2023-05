To uheld på samme vej - cyklist i kritisk tilstand

FREDERIKSHAVN:To uheld på samme samme vejstrækning lidt vest for Frederikshavn gav Nordjyllands Politi et par hektiske timer.

Først kom der klokken 17.57 anmeldelse om, at en cyklist var blevet ramt af en bilist på Flade Kirkevej i det vestlige Frederikshavn.

- En 63-årig mand kom cyklende ad cykelstien ved Flade Kirkevej. En bilist kom kørende bagefter, da cyklisten pludselig svingede ud over vejen og blev ramt af bilen, der kørte med en hastighed af mellem 60 og 70 kilometer i timen, forklarer vagtchef Ole Buus, Nordjyllands Politi.

Den 63-årige mand blev alvorligt kvæstet og blev i kritisk tilstand fløjet med lægehelikopter til Aalborg Universitetshospital, hvor han er blevet lagt i kunstig koma, oplyser vagtchefen.

Bilisten, der ikke havde en chance for at undgå påkørslen, blev behandlet på stedet for chok.

Kort efter - klokken 19.11 - kom der så anmeldelse om et nyt uheld også på Flade Kirkevej.

Her var en motorcyklist i 40´rne med sin 16-årige søn bagpå væltet, men hverken far eller søn var ifølge vagtchef Ole Buus kommet noget særligt til.

- De havde lidt smerter, men kom ikke på hospitalet, lyder det fra vagtchefen