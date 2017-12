To unge strygertalenter spiller David Bowie

FREDERIKSHAVN: Når de fire ALBUM-koncerter med David Bowies Ziggy Stardust and the Spiders From Mars afvikles i januar og februar 2018, er der igen talenter fra det unge, nordjyske musikliv med på scenen.

- Bowies katalog af sange er virkelig en udfordring bandmæssigt. Ikke alene omgav han sig med de dygtigste musikere, men han var også nysgerrig på arrangementer og nye klange. Denne gang har vi derfor været på udkig efter unge strygertalenter, siger kapelmester Søren Kepler.

Valget er faldet på de to brødre Emil og Rasmus Balslev fra Skørping. De har begge gået på Aalborg Kulturskole i en længere årrække. De er begge aktive i Nordjyllands Ungdoms Symfoniorkester. Og Søren Kepler glæder sig til at præsentere dem i et rytmisk, rock setup:

- Der var ingen tvivl hos mig, da jeg hørte dem til audition. De skulle bare med på turen. Og samtidig er de begge fans af Bowie. Jeg tror det bliver en kæmpe oplevelse for dem og for publikum, siger Søren Kepler.

Oplev ALBUM live

Emil, der er 17 år, har været et år på Orkesterskolen i Holstebro. Og sammen med Rasmus (14) er de begge talentklasseelever og har i flere år deltaget på Vesterlund Musikkursus, som er en sommer orkesterlejer for talentfulde, unge musikere.

På scenen er også Henrik Fevre, på lead sang, samt Thomas Vammen Jensen, Rikke Noor, Signe Wang Carlsen, Johannes Aaen Jensen, Sigrid Rasmussen, Jakob Skov Søndergård og Søren Kepler.

Det er David Bowies Ziggy Stardust der spilles, sammen med et medley af numre fra Bowies’s karriere - fra Space Oddity til Blackstar.

Fire koncerter

Det regionale spillested, Det Musiske Hus er initiativtager til ALBUM konceptet - koncerten kan også opleves på spillestederne:

11. januar , Det Musiske Hus, Frederikshavn

12. januar , Alfa, Aars

26. januar, Stubhuset, Støvring

2. februar, KEC Jammerbugt, Aabybro

ALBUM er en musikalsk manifestation og en hyldest til talenterne og dem, der har valgt musikken som deres kunstneriske udtryksform og levevej.