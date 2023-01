Tobias' drøm går i opfyldelse i denne Sæson: - Jeg er Danmarks yngste restauratør

FREDERIKSHAVN:"Sæson- Når årstiderne bestemmer". Sådan kan man med fire ord beskrive den nye restaurant, der åbner i Frederikshavn 25.januar.

En af de retter, der skal med til Sæsonpremieren 25.januar er braiserede svinekæber. Foto: Sæson

- Og jeg tror, jeg er Danmarks yngste restauratør. Jeg har i hvert fald ikke kunnet google mig frem til andre på min alder, der har deres egen restaurant.

Tobias Vasant Hansen har undersøgt sagen, og har ikke fundet danske restauratører yngre end ham. Privatfoto

Sådan siger 22-årige Tobias Vasant Hansen, der gerne vil vise, hvad gæsterne kan forvente på den nye Sæson.

Tobias Vasant Hansen åbner Sæson i de lokaler i Frederikshavns centrum, der tidligere rummede Restaurant Essens. Essens blev drevet med stor succes af Tonny Kristensen, der har været læremester for Tobias Vasant Hansen.

Tonnys og Essens´ værdier er fortsat en stor inspirationskilde for Tobias. Men så snart man træder ind i Sæson fornemmer man også, at den nye mand på stedet har sine egne ambitioner.

Lokalet er delt ind efter årstiderne. Så nogle gæster placeres i efterårsomgivelser - mens andre må tage plads i forår, sommer og vinter. Farverne og billederne på væggene passer til de forskellige årstider.

Desken midt i lokalet og farven omkring fortæller om foråret. Køkkenet er åbent og her skal Danmarks nok yngste restauratør overraske og fornøje gæsterne. Foto: Kim Dahl Hansen

Tobias Vasant Hansen glæder sig helt vildt til at komme i gang med at kokkere - og vise sit talent for blandt andet saucer, som han elsker at udvikle på.

Der er fisk, fugl og kød på menuen, men hvordan mere præcist kan du glæde dig til på den konkrete dag du besøger Sæson .Nu serveres der for eksempel hvilling, poussin og svinekæber. Foto: Kim Dahl Hansen

Han fik topkarakterer, da han blev udlært i september 2021, så egentlig har han allerede bevist, at han kan noget med mad.

Tobias og Sæson Udlært kok hos Restaurant Essens, som lå i de samme lokaler som Sæson. Født og opvokset i Sæby. Blev udlært med fire 12-taller og en guldmedalje. Var i år nomineret til Oluf Brønnums Fonds Talentpris. Sæson bygger videre på de samme værdi, som Tobias læremester Tonny Kristensen. Det betyder blandt andet, at man lægger op til at hele bordet vælger det samme. Ideen er også, at man ikke på forhånd ved, hvad der er på menuen. Men man ved, det smager godt. VIS MERE

Men som ung kok er han også bevidst om, at han skal udvikle sig gastronomisk - og gerne i dialog med gæsterne. Derfor er det en tillidssag, når du træder ind i kokkens verden - og samtidig håber han på, at du som gæst har et ønske om at lade dig overraske.

Du vil kunne finde årstidens grøntsager i retterne på Sæson, og alt er præsenteret på almindelig dansk. Her er det karamelliseret sellerisuppe lavet på fiskefond, sauterede porre, rygeost, rimmet torsk og dild olie. Foto: Sæson

- Sæson skal præsentere de forskellige årstiders smage. På det allerførste menukort optræder for eksempel karamelliseret sellerisuppe, saltet torsk, braiserede svinekæber, skindstegt hvilling med jordskokker, morkel farseret poussin og røg i kål, forklarer han og kommer til en vigtig pointe:

En fiskeservering er del af fem retters menuen, og den vil i en kolde vintertid være i varme farver. På tallerkenen er der skindstegt Hvilling med jordskokker. Foto: Sæson

- Vi laver mad ud fra det, som naturen leverer fra dag til dag og uge til uge. Retterne er netop beskrevet som eksempler på vores menukort. Min drivkraft og det sjoveste ved at lave mad er at udvikle, og jeg håber, at folk er klar til, at prøve det, som jeg mener, smager godt.

Sæson åbner sin første sæson 25.januar. Foto: Kim Dahl Hansen

Da det som sagt er årstiderne, der bestemmer, hvad du kan få at spise, kan retterne variere. Så det, du som gæst skal tage stilling, er, om du vil bestille tre retter, fem retter eller "Sæsonens fulde udtræk", som Tobias Vasant Hansen kalder den menu, hvor han og den anden kok giver den fuld gas med alt, hvad de og sæsonen kan byde på.