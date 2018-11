Tørstig tyv angreb kunde med en sixpack øl

FREDERIKSHAVN: Kort efter kl. 17 onsdag eftermiddag snuppede en mand to sixpack øl fra Rema 1000 på Kragholmen i Frederikshavn.

Han havde ikke tænkt sig at betale og gik fra forretningen med varerne. En kunde forsøgte at holde manden tilbage udenfor butikken, men det gjorde tyven så rasende, at han slog ud efter manden med den ene sixpack øl dog uden at ramme.

Kunden slap sit greb om den voldelige tyv, men det fik ikke den tørstige mand til at falde til ro - tværtimod angreb han manden igen, og denne gang blev kunden ramt i ansigtet af sixpacken. Det fortæller vagtchef Poul Badsberg fra Nordjyllands Politi.

Butikschefen var i mellemtiden kommet ud på gaden, og han fik overtalt voldsmanden til at gå med ind i butikken, hvor han nu betalte for de to gange seks øl.

Politiet blev tilkaldt og manden blev anholdt og sigtet for vold. Ifølge vagtchefen slap offeret fra overfaldet uden alvorlige skader.