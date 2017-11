Tog vigtig beslutning for fire år siden

FREDERIKSHAVN: Han har været med i byrådet i otte år, de seneste fire som formand for socialudvalget.

Men nu er det slut.

Jørgen Tousgaard (S) tog allerede for fire år siden en beslutning om at stoppe som politiker i 2017.

- Jeg tog den beslutning sammen med min familie. Og det har jeg været glad for. Nu vil jeg have mere tid til mine børn og børnebørn, og vi vil have mere tid til at rejse, siger Jørgen Tousgaard.

Tirsdag aften var han på besøg i Arena Nord, og mens håbefulde politikere sad på gloende pæle, kunne Tousgaard tage det helt roligt.

Noget af det han er mest stolt af, er, at der i de seneste fire år i socialudvalget ikke har været en eneste afstemning hos politikerne.

- Det siger noget om det samarbejde, vi har haft, siger Jørgen Tousgaard, der dog også har mærket, når det politiske arbejde slider på kroppen.

Nedskæringer på det sociale område er aldrig behageligt, men Jørgen Tousgaard holder fast i, at nedskæringerne var nødvendige.