Åbning af ny Power-butik: Især én nordjysk ting imponerer topchefen

FREDERIKSHAVN:Han har efterhånden åbnet nogle Power-butikker, kædens øverste chef administrerende direktør, Jesper Boysen.

Så når han helt åbenlyst er imponeret over den indsats, nordjyske håndværkere og de nye ansatte har lagt i forretningen i Frederikshavn, er der nok noget om snakken.

200 mødte op til informationsmøde i Power, og af dem blev 40 ansat af butikschef Jonas Sørensen. De har knoklet for at få deres butik gjort klart og være på kursus i Power-service. Foto: Power

- Jeg blev virkelig overrasket over, hvor langt de er kommet med at gøre butikken klar. Vi åbner 24. marts, men kunne åbne om et par dage. Det var aldrig sket derhjemme i København, ler han.

Power i Frederikshavn har haft deres personale ansat i to måneder, så de har været med til at sætte alle varerne på plads. Foto: Power

Jesper Boysen viser rundt i Power-kædens butik nr. 25, der er på 2200 kvadratmeter.

Kun konkurrenten Elgigantens forretning i City Syd er større af den slags butikker i Nordjylland, og den nye forretning i Frederikshavn er klart større end Power i Aalborg.

De 40 ansatte, heraf 20 på fuld tid, er startet for et par måneder siden og har på den måde været med til at bygge butikken op.

- Nu ved de, hvor varerne står, og samtidig er det en god måde at styrke ansvarsfølelsen og få en fornemmelse af, hvordan det er at arbejde i Power, siger Jesper Boysen, der har taget et sats med ansættelsen af butikschefen Jonas Sørensen.

Han kommer fra et lederjob i madbestillingsportalen i Just Eat.

Butikschef Jonas Sørensen fra Asaa har gået og ventet på chancen til at søge hos Power. Han er vild med kædens image som nytænkende. Foto: Power

- Normalt ansætter vi folk, som har været ansat i Power i nogle år, men Jonas imponerede os med sin viden om Power, og så er han lokal. Det virker bare bedst at ansætte en leder fra lokalområdet, mener Jesper Boysen, der har været med i Power helt fra starten i Danmark, da den første butik åbnede i 2015.

Den administrerende direktør for Power-kæden Jesper Boysen kommer tilbage til Frederikshavn for at opleve festdagen 24. marts sammen med butikschef Jonas Sørensen. Foto: Power

Jesper Boysen kom i øvrigt til Power fra Elgiganten, hvor han var administrerende direktør i 15 år.

Han var selv med til at vælge beliggenheden på Hjørringvej. Han forklarer, at netop muligheden for at få den optimale placering i et veletableret butiksområde var afgørende for, at valget faldt på Frederikshavn, da man var klar til at rykke til Vendsyssel.

8000 varenumre har de unge ansatte mulighed for at sælge i Power Frederikshavn. Foto: Power

Og de er som nævnt tæt på at kunne åbne. Præcis sker det kl. 7.00, og butikschefen sætter et telt op med varme, hvor kunderne kan tilbringe natten eller morgentimerne og få serveret kaffe og croissanter.

- Vi plejer altid at have overnattende gæster, når vi åbner. Åbningsdagen plejer at være helt vild. Det er og bliver en festdag, lover butikschef Jonas Sørensen, der, ifølge den i åbninger erfarne direktør Jesper Boysen, kan se frem til at grille mellem 1000-5000 gratis pølser til kunderne den 24. marts.