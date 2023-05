Topdirektør bliver årets båltaler på toppen af Danmark

SKAGEN:Sankthans er blevet fejret med bål på Sønderstrand i Skagen siden Skagensmalernes tid, og denne ene dag om året tændes der også ild i kurven på Vippefyret. Traditionen blev udødeliggjort i P. S. Krøyers maleri ”Sankthansblus på Skagen Strand”.

Skagen har gennem årene fostret mange kendte personligheder, og en af dem har sagt ja til at være dette års båltaler.

Mads Nipper, der er adm. direktør for Danmarks største energiselskab Ørsted, vender hjem til sin fødeby for at tale til både lokale og byens gæster.

Det skriver Toppen af Danmark i en pressemeddelelse.

Mads Nipper, der er administrerende direktør i Ørsted, bliver årets hovedtaler. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

- Sankthansbål på stranden er en over 100 år gammel tradition i Skagen, som vi i Turistforeningen Toppen af Danmark holder i hævd og er stolte af. Hvert år samles flere tusinde lokale og gæster på Sønderstrand, og det giver en fantastisk fællesskabsfølelse, når vi sammen synger og samles om det store bål, siger Lene Kappelborg, Toppen af Danmark.

Sankthansaften på Skagen Sønderstrand Musikken spiller ind og program uddeles fra kl. 20.40. Kl. 21.00 Velkomst v/Lene Kappelborg, direktør Toppen af Danmark. Fællessang: Erindringen. Båltale: Mads Nipper, direktør for Ørsted. Musikalsk indslag v/Jens-Christian Wandt. Fællessang: Der er et yndigt land. Fællessang: Midsommersangen "Vi elsker vort land". Bålet tændes ca. kl. 21.30. Toppen af Danmark VIS MERE

Sankthansaften i Skagen bliver traditionen tro en aften med musik og god stemning. Pianist Knud Erik Thrane og Tine Lilholt vil stå for den musikalske underholdning, og operasanger Jens Christian Wandt, manden bag Verdensballetten, vil aftenen igennem synge for.

Sankthansaften, 23. juni, falder i år på en fredag, og arrangementet begynder kl. 20.40. Skagen sportsdykkerklub, Skawdyk, vil stå for salg af øl, vand og pølser.