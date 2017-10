Tordenskjold opleves af tusinder i København

15

Fregatten Shtandart spillede Hvide Ørn. Et kæmpe søslag blev torsdag udkæmpet i Københavns Havn i forbindelse med Tordenskjoldsdagene. Året var 1717 og Tordenskjold og hans soldater genopstod og bekæmpede den svenske fjende i havnen. Det store slag imellem historiske skibe foregik på vandet ud for Den Sorte Diamant, hvor havnen blev indhyllet i røg og damp og bragene fra kanonerne kunne høres i Indre By. /ritzau/Henriette Dæhli.