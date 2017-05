Trækfuglecenter trak tusindvis til Skagen

SKAGEN: Krydstogtskibet Vision Of The Seas anløb Skagen Havn fra morgenstunden og landede 3000 gæster på kajen, og fredag eftermiddag åbnede så Skagens nye attraktion: Skagen Grå Fyr - Center for Trækfugle.

Det 160 år gamle fyr og bygningerne omkring fyret har gennemgået stor restaurering, og tusindvis af gæster var mødt op til den officielle åbning med taler af blandt andet Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og borgmester Birgit Hansen.

Solen skinnede om kap med skovrider Jesper Blom-Hansen, Naturstyrelsen, Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening, og alle de andre fugleelskere, der med det nye center har fået opfyldt deres vildeste drøm.

Skagen Fuglefestival afvikles også denne weekend, så der er masser af mulighed for at se på fugle og fuglekiggere i Skagen.

Nyd Laura Guldhammers fotos fra en stor fugledag på Grenen.