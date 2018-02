Træner: Nu lykkedes det endelig

HÅNDBOLD: Efter nærmest en perlerække af nederlag fandt Frederikshavns håndboldherrer endelig melodien igen i 1. division, da det lørdag blev til en 25-23-sejr hjemme mod HØJ.

- Jeg er så glad på drengenes vegne. De har knoklet så hårdt i træningslokalet for at få vendt stimen, og nu lykkedes det endelig, lyder det fra holdets træner, Morten Holmen, efter sejren, der er holdets første siden starten af november sidste år.

- Vi spiller en rigtig god gang håndbold i begge ender - ligesom vi egentlig har gjort i de sidste par kampe, hvor vi bare ikke har fået lukket kampen. Det lykkedes vi med nu.

Trods sejren ligger FFI stadig på en 12. plads med 10 point efter 18 kampe, og Morten Holmen er da også godt klar over, at en enlig svale ikke gør nogen sommer.

- Det var et lille skridt i den rigtige retning, men vi er ikke raskmeldte endnu. Vi ligger jo stadig, hvor vi gjorde inden kampen, lyder det fra træneren.

- Men det er vigtigt for moralen at mærke, at det hårde arbejde kan betale sig. Nu skal vi bare bygge videre og se, om vi kan få sat en positiv stime sammen.