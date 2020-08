Tragisk drukneulykke på Læsø: Derfor kunne det gå så galt

OPDATERET klokken 21.02 med detaljer om den omkomne.

LÆSØ:En stille dag med godt vejr indbyder til en sejltur, men det endte katastrofalt for en håndfuld sejlere, der i hver sin båd sejlede ud fra Læsø torsdag eftermiddag.

Tre personer sejlede ud i en jolle og af uvisse årsager faldt én af dem, en 67-årig mand, over bord. De to øvrige personer i båden, der ifølge politiets oplysninger er jævnaldrende med den 67-årige, forsøgte herefter at holde ham oven vande, men i forsøget tippede båden, så alle tre pludselig lå i vandet.

Her lå de i en times tid og holdt fast i den væltede båd, indtil to tyskere kom forbi i en speedbåd. De forsøgte at trække de tre personer ombord, men i forsøget væltede også deres båd. Og så var der pludselig fem personer i vandet.

Kort herefter lød alarmen på redningsstationen i Østerby på Læsø.

- Jeg tror, at der går seks, syv minutter fra vi fik meldingen, til skibet er på vej ud af havnen, fortæller stationsleder Kim Rulle til NORDJYSKE.

- Det tog omkring tyve minutter at sejle derud, og da vi ankommer er de allerede samlet op af vandet.

Fire personer var blevet reddet op i nogle tilkomne både, men den 67-årige var livløs og blev derfor hevet op i den svenske redningshelikopter, som var ankommet for at tage del i redningsaktionen. Han overlevede ikke.

Ifølge stationslederen var ingen af de fem iført redningsveste.

- Det er fuldstændig håbløst, at man ikke har det, når man sejler ud i sådan nogle baljer. Det er noget af det allermest vigtige at huske. Har man en nogenlunde vest på, så kan man i det vejr her tåle at ligge i vandet rigtig længe, siger Kim Rulle.

Ifølge Nordjyllands Politi er den 67-åriges pårørende underrettet.