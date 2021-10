Traners spisekammer truet af planer om nye sommerhuse

FREDERIKSHAVN:Et helt nyt sommerhusområde kan om få år vokse frem ved Kæruldvej i Hulsig ved Skagen, blot få hundrede meter fra hav og sandstrand. I udgangspunktet må der ellers slet ikke udlægges nye sommerhusområder i kystnærhedszonen, og planerne i Hulsig er stødt på kraftig modstand fra både ejere af de gamle sommerhuse, fra Hulsig Borgerforening og fra Danmarks Naturfredningsforening.

Naturfredningsforeningen frygter blandt andet for påvirkning af tranebestanden på Hulsig Hede. Tranerne fouragerer nemlig på markerne i det påtænkte udstykningsområde, som ejes af entreprenør Sv, Aage Christiansen og hustruen Judith, Gårdbogård.

Det var Løkke-regeringen, som åbnede et vindue for, at danske kystkommuner kunne få tilladelse til at udlægge et begrænset antal nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen - dog under forudsætning af, at næsten lige så mange ubebyggede grunde tilbageføres til landzone.

Nu har Bolig- og Planstyrelsen haft kommunernes ansøgninger under lup, og to nordjyske kommuner, Frederikshavn og Brønderslev, står i et forslag til nyt landsplandirektiv til at få en stor del af puljen på i alt 662 sommerhuse.

Ud over de 35 nye grunde ved Hulsig bliver der også åbnet for, at 26 hotellejligheder i Højengran, Gammel Skagen, og de 15 hotellejligheder i Niels Skiverens Gård i Skiveren får status som sommerhuse.

Begge steder var hoteldriften urentabel og er ophørt.

Det er en forudsætning for udlæg af nyt sommerhusområde i Hulsig, at Frederikshavn Kommune tilbagefører et ubebygget sommerhusområde ved Bratten nord for Strandby til landzone.

Brønderslev Kommune får i forslaget til landsplandirektiv mulighed for at omveksle et sommerhusområde på 10.9 hektar nordvest for Melholt til et nyt sommerhusområde - Asaa Strandeng - af nogenlunde samme størrelse. En del af dette område anvendes i dag til campingplads.

Der må udstykkes op til 70 grunde i Asaa Strandeng.

Endnu en nordjysk kystkommune, nemlig Jammerbugt, står til at få mulighed for at udlægge et mindre område ved Rødhus til otte sommerhusgrunde.