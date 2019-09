Travl tyv: Beskedent udbytte efter serie-indbrud

FREDERIKSHAVN:En eller flere geskæftige indbrudstyve har i weekenden været i sving på Kærløkken i Kolonihaveforeningen Kæret, hvor der har været indbrud i syv kolonihavehuse. Det fortæller politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Alle indbruddene er sket mellem søndag klokken 18 og mandag klokken 07.45, alle syv huse lå på samme vej og der er brudt enten et vindue eller en dør op for at komme ind.

Men mens gerningsmand eller -mænd har haft vældig travlt, så har udbyttet været forholdsvis beskedent. Det mest værdifulde, der er stjålet, er et 32-tommer tv, noget el-værktøj og en ramme dåseøl.