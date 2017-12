Tre bilister sigtet

FREDERIKSHAVN/SÆBY: Torsdag aften blev en kvindelig bilist fra Frederikshavns-området stoppet i Læsøgade af politiet, og hun blev sigtet for at køre i bil under påvirkning af euforiserende stoffer. Samme skæbne overgik en ung mand fra Grenå, der natten til fredag blev stoppet i rundkørslen ved transportcentret i Sæby. Han fik samtidig beslaglagt sin bil, da han kørte uden førerret - og det var ikke første gang. Natten til fredag fik en ung kvinde fra Hjørring også et par sigtelser, da hun blev stoppet på Vrangbækvej i Frederikshavn. Også hun kørte uden førerret, men med spor af euforiserende stoffer i blodet.