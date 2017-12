Tre børn og to voksne påkørt på vej til skole

FREDERIKSHAVN: Sikkerheden til og fra Frydenstrandskolen på Abildvej i Frederikshavn lader meget tilbage at ønske.

Det mener Ninna Hansen, der torsdag morgen blev påkørt på vej til skole.

- Ved udkørslen ved Frydenstrandskolen på Abildvej bliver vi påkørt fra siden, da min veninde og jeg kommer kørende i højre side af Abildvej, på vej i skole med mine to børn samt min veninde og hendes datter. Altså tre børn i alderen fem til otte år og to voksne, fortæller Ninna Frandsen.

Dårlig oversigt

- Kvinden, som ikke overholdt sin vigepligt, trådte på speederen og bankede direkte ind i min venindes bil. Min datter og min venindes datter sad i den side, som hun ramte. Kvinden fortalte at hun ikke kunne se os i mørket. Det har resulteret i en formentlig totalskadet bil og en slem slem forskrækkelse for os alle, fortæller Ninna Hansen, der mener, det er på høje tide at gøre noget for at sikre skolevejen:

- Udsigten fra udkørslen/indkørslen er enorm dårlig. Den er uden fuldt stop skilt og uden hajtænder. Jeg vil mene, det er på tide for børnenes skyld og deres forældre at få sat fuldt stop skilt op og jeg har i sinde at kæmpe for det. Det er rigtig ofte, at bilister bare kører ud, fordi de skal på arbejde i en fart. Det er til stor risiko for alle, der kører på Abildvej, især om morgen. Der er også rigtig dårlig belysning.

Ny institution åbner i 2019

Ninna Frandsen frygter, at det bare bliver endnu værre, når en ny børneinstitution med plads til 300 børn åbner på skolen.

Den bekymrede forælder har skrevet til kommunens trafik og miljø samt til borgmesteren om den usikre skolevej.