Tre børn sigtet for røveri på tankstation

ELLING: Tre børn blev mandag aften anholdt og sigtet for røveri mod OK Tankstationen i Elling nord for Frederikshavn.

En 14-årig dreng gik ind på tankstationen klokken 19.22. Her truede han med en kniv og fik udleveret kontanter og cigaretter.

Det oplyser vagtchef Michael Elkjær fra Nordjyllands Politi.

Vidner på stedet kunne fortælle i hvilken retning, drengen var flygtet. En politiassistent løb i den retning og kunne kort efter anholde den 14-årige dreng, der forsøgte at gemme sig i noget buskads.

Politiet fortsatte efterforskningen i sagen, og senere på aftenen mødte en anden 14-årig dreng op på politigården i Frederikshavn sammen med sin far. Denne dreng forklarede, at han havde været med på tankstationen.

Endelig blev en 15-årig pige anholdt kort før midnat og sigtet for medvirken til røveriet.

Alle tre børn er fra Frederikshavnsområdet. De er blevet afhørt og løsladt igen på grund af deres meget lave alder.