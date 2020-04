Tre brækkede ribben: Drukgilde endte i alvorlig slåskamp

FREDERIKSHAVN:En 61-årig mand endte mandag påsken med en tur på sygehuset efter et voldsomt slagsmål i en opgang på Barfredsvej i Frederikshavn. Det oplyser vagtchef Jess Falberg, Nordjyllands Politi.

- To mænd på 33 og 61 år havde siddet og drukket sammen og var endt i en uoverensstemmelse. Det førte til en slåskamp midt i opgangen, siger vagtchefen, som oplyser, at den 61-årige efterfølgende måtte på sygehuset for at blive behandlet for sine skader, som dog ikke var af livstruende karakter.

- Så han valgte at tage hjem bagefter, siger han.

Det har ikke været muligt at afhøre offeret, men den 33-årige mand er blevet sigtet for vold. Han er løsladt efter endt afhøring.

De to slagsbrødre kendte hinanden i forvejen.