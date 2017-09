Tre fagforbund: Nu er nok nok!

FREDERIKSHAVN: Nok er nok. Smertegrænsen er nået.

Det er budskabet fra tre fagforbund, FOA, 3F og Socialpædagogernes Landsforbund, der i 11. time forsøger at råbe Frederikshavn Byråd op.

De tre fagforbund kalder til demonstration på Rådhuspladsen onsdag kl. 18, før byrådet skal førstebehandle budgettet for 2018, og i et fælles høringssvar beskriver de tre forbund, hvorfor de finder besparelserne på det specialiserede socialområde uansvarlige.

Socialudvalget vil spare 10 mio. kr. på kommunens udviklingshæmmede borgere og personer med fysisk eller psykisk handicap.

Men området har gennem flere år været ramt af den ene nedskæring efter den anden samtidig med, at arbejdspresset for medarbejderne er steget. Vi mener, at nok er nok, hedder det i udtalelsen fra FOA, 3F og SL.

De mest udsatte borgere

Nedskæringerne vil betyde dårligere forhold og ringere service for nogle af kommunens allermest udsatte borgere og vil betyde afskedigelser og færre medarbejdere.

Det er respektløst over for kommunens dygtige, loyale og samvittighedsfulde ansatte, når politikere postulerer, at nedskæringerne ikke får konsekvenser for serviceniveauet, skriver de tre forbund. Der alle melder om stadig flere medlemmer, der er nedslidte og pressede.

Center for Handicap og Psykiatri har det højeste sygefravær i hele kommunen. På et år er den gennemsnitlige sygefraværsprocent 7,41. Det bør få alle advarselslamper til at blinke og politikerne til at droppe nedskæringerne.

40 tilfælde af vold og trusler

Arbejdspresset fører til unødvendige konflikter med beboerne. I andet kvartal i år var der næsten 40 tilfælde af vold og trusler, som blev anmeldt som arbejdsskader, og oveni kommer et endnu større antal trusler, som myndighederne ikke får kendskab til.

Som minimum må politikerne præcisere, hvor der skal spares og selv forklare de handicappede og udsatte borgere, hvilken service, de ikke længere skal have.