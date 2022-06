Tre finalister: Derfor kan to nordjyske landsbyer rende med titlen som Årets Landsby

NORDJYLLAND:21. august er borgerne i to nordjyske landsbyer helt oppe på dupperne - og måske en anelse nervøse.

Asaa og Voerså i henholdsvis Brønderslev og Frederikshavn kommuner er nemlig blandt de tre finalister til titlen som Årets Landsby - en pris, der uddeles af Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen Landsbyerne i Danmark og Forenet Kredit. Og netop 21. august kommer dommerkomitéen på besøg i de to nordjyske byer.

Den tredje landsby er Holtug i det sydsjællandske.

Årets landsby-dyst tager udgangspunkt i temaet ”En landsby, hvor vi tager hånd om hinanden” - her er baggrunden for, at de tre landsbyer er kommet i finalen:

Asaa: ”En by mod hjemve. Sådan forklarer klyngen af borgere, foreningsliv og institutioner, der kalder sig Samrådet Østkysten, om Asaas byslogan. Gennem et fælles talerør har de samlet et væld af aktivitets- og foreningsgrupper og sat sig som mål, at alle 1123 medborgere skal søges og høres, hvilket bedømmelseskomitéen for Årets Landsby kvitterede med en plads i finalen. For fem år siden var byen med egne ord en soveby, som blev overset af kommunen og mængden af til salg-skilte var stigende. Nu er afvikling vendt til udvikling, og målet er indstillet mod at blive Årets Landsby 2022 gennem fællesskabsfinansierede foreningskontingenter, så særligt sårbare borgere også bliver en del af foreningslivet.

Voerså: ”Voerså tager hånd om hinanden og skaber udvikling i udkanten. Sådan lyder mantraet, der repræsenterer de 542 borgere i landsbyen mod nord. På alle alderstrin har borgerne været engageret i at vende udviklingen; lige fra børnehavens yngste over unge og forældre i idræts- og spejderforeninger til byens ældste borgere. Og det skal sikre dem titlen som Årets Landsby 2022. ’Mit Hjertes Café’ var et af de tiltag, som dommerkomitéen fremhævede i deres begrundelse for Voerså som finalist. Med fokus på både folkesundhed og den individuelle ensomhed er caféen rammen om lektier, fælles ugentlige cykelture, kaffepauser og blodtryksmåling og står i direkte forlængelse af byens Butikshus, der blev indviet i maj 2022 og beskæftiger 15 fuldtidsansatte voksne - og ungarbejdere i deres måske første job.”

Holtug: ”Et lille minidemokrati kalder Stevns Kommune Holtug landsby. De kun 250 indbyggere har stablet et folkekøkken på benene med fællesspisning, har aktive stigrupper, strandgrupper, børnegrupper, sanggrupper, vandaktivitetsgrupper og cykelgrupper samt en fredagsbar, der månedligt lokker indenfor i forsamlingshuset. Det, og så meget mere, får Holtug til at syne af en handlekraftig og aktiv landsby på trods af størrelsen. Det dedikerede fokus på fysisk aktivitet, der engagerer alle byens borgere fra de helt små til de ældre, imponerede i dén grad bedømmelseskomitéen og sikrede Holtug en velfortjent plads i opløbet som Årets Landsby 2022.

Dommerkomitéen består af komitéformand Helene Simoni Thorup, næstformand i Forenet Kredit, Preben Sunke, bestyrelsesmedlem i Landdistrikternes Fællesråd, Gunnar Landtved, formand i VIB-land og bestyrelsesmedlem i Landdistrikternes Fællesråd, Lone Kastberg, og formand for Landsforeningen Landsbyerne i Danmark, Steen Kjær Nielsen.

Vinderlandsbyen vil blive fejret 1. oktober 2022.

I år uddeles prisen for 26. gang. På spil er ikke blot æren, men også en check på 50.000 kroner til vinderlandsbyen, mens 2. og 3. pladsen hver honoreres med 25.000 kroner. Tidligere modtagere af Årets Landsby er: Stjær, Haastrup, Torup, Vallekilde, Hvilsom, Skovlund, Tise, Jordrup, Billum, Svindinge, Samsø, Bårse, Filskov, Klejtrup, Korinth, Ballum, Gjøl, Vejrup, Janderup, Horslunde, Bagenkop, Vrads, Vestervig, Trekroner og øen Fejø.