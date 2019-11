Tre indbrud i Skagen - alle i samme område af byen

SKAGEN:Nordjyllands Politi i Frederikshavn har hen over weekenden modtaget tre anmeldelser om indbrud fra Skagen, der alle falder nogenlunde inden for samme tid og sted i byen. Det oplyser politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi.

Det drejer sig dels om et indbrud på Skarpæsvej begået torsdag 31. oktober mellem klokken 18.30 og 23.30, dels om et indbrud på Splidsvej og et tredje indbrud på Bertelsvej, begået i perioden onsdag 30. oktober til søndag 2. november.

På Skarpæsvej blev der stjålet smykker plus en del tre-tårnet sølvtøj, på Splidsvej stak tyven af med en Playstation 4 inklusive en del tilbehør og spil, to bærbare computere plus nogle smykker, mens udbyttet på Bertelsvej var nogle kontanter og smykker. En del af kontanterne var i udenlandsk valuta, nærmere bestemt 50 engelske pund.

Alle indbruddene er begået ved enten at bryde et vindue eller en terrassedør op.