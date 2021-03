Tre mænd sigtet for at aflure pinkoder og stjæle betalingskort

NORDJYLLAND:Nordjyllands Politi slog onsdag kløerne i tre udenlandske mænd, som mistænkes for at stå bag en række lommetyverier og misbrug af betalingskort i hele Nordjylland.

De tre mænd - på henholdsvis 45, 54 og 66 år - er sigtet for først at aflure pinkoder fra intetanende borgere, for derefter at stjæle deres tasker eller tegnebøger og til sidst at hæve penge på det stjålne betalingskort.

Ifølge sigtelsen har mændene stjålet betalingskort 17 gange og hævet penge på de stjålne kort 39 gange, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Lommetyverierne og misbruget af betalingskortene er sket i Sæby, Brønderslev, Aalborg, Støvring, Svenstrup og to tilfælde i Midtjylland.

De tre mænd bliver fremstillet i et grundlovsforhør torsdag middag. Her vil politiet begære om dørlukning af hensyn til efterforskningen, og derfor kan Peter Skovbak ikke sige yderligere om sagen på nuværende tidspunkt.